После изнасилования несовершеннолетней спортсменки наказаны 11 полицейских

В Анапе после изнасилования полицейскими 17-летней волейболистки на пляже от занимаемой должности освобождены их начальники — начальник городского ОМВД и его заместитель.

Также лишились своих постов двое полицейских из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всего к дисциплинарной ответственности привлечены 11 сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, в Анапе в ночь на 26 августа полицейские принудили несовершеннолетнюю волейболистку, призера Олимпийских игр, к половому сношению в обмен на то, чтобы не привлекать ее к ответственности за секс с совершеннолетним на городском пляже, пишет kuban24.tv.

Происшествие случилось на пляже в Витязево под Анапой.

На следующий день девушка написала заявление в правоохранительные органы об изнасиловании.

Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.

«Если следовать тем показания, которые дают сотрудники полиции, то секса не было, они все отрицают. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердит или опровергнет этот факт», — сказал адвокат одного из обвиняемых.

По его словам, девушка подтверждает, что секс был, но говорит, что изнасилования не было. «Меня не насиловали, мне предложили, я дала согласие», — так пересказывает защитник слова спортсменки.

Что произошло

Полицейские в ту ночь (26 августа) обходили подконтрольную территорию.

«На безлюдной территории пляжной зоны, в беседке, <…>, заметили, что имеет место происходить сексуальный контакт. Подошли к парочке. <…> Сотрудники полиции обратились к паре: „Что здесь происходит?“. Неожиданно девушка побежала. Может быть, испугалась. <…> Один из полицейских сразу остановил молодого человека. Девушка же успела отбежать метров двадцать, потом упала, выронила мобильный телефон. <…> Спортсменка сразу стала объяснять, что она чемпионка мира по пляжному волейболу, призер Олимпийских игр. Говорила, что имеет сексуальные отношения с парнем, с которым ее застукали, но при этом отказалась называть его имя. Пояснила, что она не хочет, чтобы об этом знали родители. <…> По ее словам, мужчина якобы является членом волейбольной команды сборной России. <…> Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест. Более того, они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили», — сказал адвокат Гапеев.

По словам экс-полицейских, девушка была «под два метра ростом» и выглядела на 25−26 лет. «К тому же ночью не было возможности внимательно ее разглядеть», — пояснил адвокат.

Он также утверждает, что после общения с правоохранителями девушка в компании молодого человека отправилась в ресторан.