После криков о помощи из грузового отсека самолет экстренно приземлился в аэропорту Антальи

Пилотам сообщили, что из грузового отсека самолета раздаются громкие мольбы о помощи.
Экипаж принял решение совершить внеплановую посадку в Анталье, указывает "МК".
Впоследствии выяснилось, что при проверке самолета на земле ничего подозрительного в грузовом отсеке обнаружено не было.
Борт вылетел к месту назначения.
Авиационные службы проводят разбирательство.
Ранее тело человека обнаружили в шасси улетевшего из Кабула военно-транспортного самолета.
Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана.
Борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране». Вскоре после приземления обнаружили человеческие останки.
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