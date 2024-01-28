28 января
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Происшествия

После криков о помощи из грузового отсека самолет экстренно приземлился в аэропорту Антальи

Самолет, следовавший рейсом Стамбул — Эр-Рияд, совершил вынужденную посадку в Анталье.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Пилотам сообщили, что из грузового отсека самолета раздаются громкие мольбы о помощи.

Экипаж принял решение совершить внеплановую посадку в Анталье, указывает "МК".

Впоследствии выяснилось, что при проверке самолета на земле ничего подозрительного в грузовом отсеке обнаружено не было.

Борт вылетел к месту назначения.

Авиационные службы проводят разбирательство.

Ранее тело человека обнаружили в шасси улетевшего из Кабула военно-транспортного самолета.

Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана.

Борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране». Вскоре после приземления обнаружили человеческие останки.

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