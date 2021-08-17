Тело человека обнаружили в шасси улетевшего из Кабула военно-транспортного самолета

Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана.
Борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране», пишет Lenta.ru.
Вскоре после приземления обнаружили человеческие останки.
Накануне в аэропорту Кабула возникла давка — люди пытались улететь из столицы. Известно, по меньшей мере, о семи погибших в аэропорту.
Что произошло
«Талибан» 15 августа сообщил о своем о полном контроле над Афганистаном. Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и предположительно находится в Омане.
Террористы потребовали всех иностранцев покинуть страну или зарегистрироваться у представителей «Талибана».