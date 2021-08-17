Тело человека обнаружили в шасси улетевшего из Кабула военно-транспортного самолета

Тело человека обнаружили в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 после его вылета из аэропорта Кабула, сообщает Politico.

Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана.

Борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране», пишет Lenta.ru.

Вскоре после приземления обнаружили человеческие останки.

Накануне в аэропорту Кабула возникла давка — люди пытались улететь из столицы. Известно, по меньшей мере, о семи погибших в аэропорту.

Что произошло

«Талибан» 15 августа сообщил о своем о полном контроле над Афганистаном. Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и предположительно находится в Омане.

Террористы потребовали всех иностранцев покинуть страну или зарегистрироваться у представителей «Талибана».