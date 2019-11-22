После крупной аварии в Барнауле в подъездах лопнули батареи

После порыва на теплосети 20 ноября в домах в четырех многоквартирных домах лопнули батареи, сообщает ГТРК «Алтай». В некоторых квартирах первых этажей придется делать ремонт.

Из-за аварии из теплотрассы вытекло много горячей воды, которая затопила подвалы. В подъездах стоял густой пар.

Житель пятиэтажки на улице 80-й Гвардейской, 24 рассказал, что в их доме сильно пострадал первый подъезд, в подвале которого находится тепловой узел.

«Пар был такой, что на расстоянии полуметра люди друг друга не видели. В трёх квартирах начали отклеиваться обои, до сих пор в них большая влажность, ремонт, который был сделан, пошёл насмарку. Жителям придётся кому-то предъявлять претензии. Пока что люди хотят предъявить претензии ЖЭУ, но там ответили, что авария произошла не по их вине», — объяснил барнаулец Сергей Васильев.

Также разморозились батареи во всех подъездах четырёх домов № 20, № 24 и № 26 на ул. 80-й Гвардейской дивизии, а также на Горно-Алтайской, 16.

Ранее сообщалось, что из-за аварии сильно пострадала школа кикбоксинга. «Зал поплыл вместе с потолками и стенами, пострадал спортивный инвентарь, кипяток уничтожил почти всё!», — писали барнаульцы.