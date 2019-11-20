Пострадавшие из-за коммунальной аварии в Барнауле просят помощи

Как сообщают подписчики сообщества, вода с потолка в зале кикбоксинга начала капать еще на прошлой неделе. Пострадавшие утверждают, что не только они, но и жильцы дома направляли обращения в теплосетевую компанию. «Результат налицо!» — пишут в сообществе и публикуют фотографии с последствиями коммунальной аварии на улице 80-ой Гвардейской дивизии.
«Вода ушла, но требуется срочно просушить помещение. Мы просим помощи у неравнодушных людей, нужны тепловые пушки, иначе зал замерзнет и последствия очевидны. У кого есть возможность помочь, будем очень признательны!», — пишет жительница Барнаула Анна Воронцова.
В результате аварии 20 ноября 26 жилых домов и два детских сада в Барнауле оставались без отопления. Повреждение произошло на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Трубе 36 лет.