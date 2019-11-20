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20 ноября
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Происшествия

Пострадавшие из-за коммунальной аварии в Барнауле просят помощи

В Барнауле из-за аварии на теплосетях 20 ноября пострадала школа кикбоксинга. «Зал поплыл вместе с потолками и стенами, пострадал спортивный инвентарь, кипяток уничтожил почти всё!», — пишут горожане в Barnaul 22 и просят помощи у неравнодушных.

Последствия коммунальной аварии в Барнауле.
Последствия коммунальной аварии в Барнауле.
Анна Воронцова, Barnaul 22

Как сообщают подписчики сообщества, вода с потолка в зале кикбоксинга начала капать еще на прошлой неделе. Пострадавшие утверждают, что не только они, но и жильцы дома направляли обращения в теплосетевую компанию. «Результат налицо!» — пишут в сообществе и публикуют фотографии с последствиями коммунальной аварии на улице 80-ой Гвардейской дивизии.



«Вода ушла, но требуется срочно просушить помещение. Мы просим помощи у неравнодушных людей, нужны тепловые пушки, иначе зал замерзнет и последствия очевидны. У кого есть возможность помочь, будем очень признательны!», — пишет жительница Барнаула Анна Воронцова.

В результате аварии 20 ноября 26 жилых домов и два детских сада в Барнауле оставались без отопления. Повреждение произошло на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Трубе 36 лет.

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