После крушения самолета в Алтайском крае завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после крушения легкомоторного самолета «Аэропракт-22». Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Самолет упал у Старобелокурихи.
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Подтвердилось, что на борту находились командир воздушного судна и пассажир. Самолет принадлежит пилоту.
Следственная группа выехала на место происшествия.
Напомним, самолет упал утром 14 января в Алтайском крае на аэродроме села Старобелокуриха.
Оба находившихся на борту получили травмы разной степени тяжести.