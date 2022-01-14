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Происшествия

После крушения самолета в Алтайском крае завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после крушения легкомоторного самолета «Аэропракт-22». Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Самолет упал у Старобелокурихи.
Самолет упал у Старобелокурихи.
t.me/mchs_altkray

Подтвердилось, что на борту находились командир воздушного судна и пассажир. Самолет принадлежит пилоту.

Следственная группа выехала на место происшествия.

Напомним, самолет упал утром 14 января в Алтайском крае на аэродроме села Старобелокуриха.

Оба находившихся на борту получили травмы разной степени тяжести.

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