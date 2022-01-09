Летевший с посылками в Сибирь самолет загорелся перед взлетом

В ночь на 8 января в аэропорту китайского города Ханчжоу произошел пожар. Загорелся самолет, направлявшийся с грузом в Новосибирск.

Как сообщает телеграм-канал «База», авиалайнер Ту-204 принадлежал компания «Авиастар-ТУ». Самолет должен был доставить в Новосибирск 22 тонны почтовых посылок, но сделать это не смог.



Пожар начался в кабине самолета, когда борт буксировали к месту взлета. Экипаж и персонал — всего восемь человек — успели выскочить невредимыми. В результате пожара самолет разломился надвое.

Ранее канал писал о том, что авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом приведен в боевую готовность. Оттуда собираются отправить спецборт в Казахстан, где продолжают столкновения с протестующими.