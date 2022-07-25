26 июля
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Происшествия

После нападения свиньи погиб пожилой сибиряк

В Иркутской области в результате нападения свиньи скончался пожилой мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

Инцидент произошел в поселке Тельма Усольского района.

Утром в поселке на самовыгуле находилась стая свиней. Через некоторое время животные проникли на территорию одного из домов, и хозяин участка попытался прогнать их.

Во время попытки вывести свиней на улицу мужчину укусила за ногу одна из свиней. Пострадавшего госпитализировали, однако потерял много крови и скончался.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося, пишет Газета.Ru.

«Организована проверка по соблюдению требований законодательства о содержании домашних сельскохозяйственных животных. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что откормленная свинья съела своего хозяина.

Родные мужчины пришли к нему домой и увидели его лежащим на полу в луже крови. Они также заметили, что одну из рук мужчины жевала свинья.

Родственники подумали, что он жив, и попытались оттащить свинью, но безуспешно — животное продолжало поедать руку и плечо своего хозяина.

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