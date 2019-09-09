После обхода избирательных участков умер кандидат в депутаты Волгоградской облдумы

8 сентября кандидат в депутаты Волгоградской областной думы скончался после посещения избирательных участков в воскресенье, сообщает « Интерфакс ».

«Сегодня произошел несчастный случай. В Краснооктябрьском районе Волгограда один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы, выдвинутый избирательным объединением, скончался после планового обхода избирательных участков. Обстоятельства случившегося уточняются. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким», — сказал секретарь региональной избирательной комиссии Анатолий Ярылкин.

В пресс-службе облизбиркома уточнили, что скончался кандидат от КПРФ Вадим Чистяков.

Чистяков умер в магазине по пути домой после того, как вышел из избирательного участка, пишет bfm.ru.

По информации регионального комитета здравоохранения, сообщение о том, что человеку стало плохо в магазине, поступило в 9:56. Как отметили в ведомстве, скорая помощь прибыла по адресу в 10:04. Реанимационные мероприятия результата не дали, смерть наступила в присутствии врачей.