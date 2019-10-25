После обращения бойцов спецназа Росгвардия проверит подполковника на связь с «вором в законе»

Руководство Росгвардии проведет проверку в отношении отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат», экс-бойцы которого выдвинули обвинения в адрес своего начальника, подполковника Алексея Касьяна. Спецназовцы утверждают, что офицер связан с деятельностью вора в законе Шакро Молодого.

«Обращение от имени „бывших сотрудников“ „Булата“ было направлено в начале октября в Генпрокуратуру, СКР, ФСБ, администрацию президента РФ и лично директору Росгвардии Виктору Золотову. Тогда же оно было распространено в соцсетях, интернет-ресурсах и телеграм-каналах», — сообщает «Коммерсант».

Касьян участвовал в перестрелке возле московского ресторана Elements в 2015 году, утверждают авторы письма. Тогда группировка Шакро Молодого требовала деньги у хозяйки ресторана, однако женщина вызвала полицию, и началась перестрелка. Два человека погибли, еще четверо были госпитализированы.

Нет состава

По словам бойцов спецназа, несмотря на то, что подполковник принимал участие в перестрелке и его действия зафиксировала камера наблюдения, он смог избежать уголовного наказания — дело против него было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Авторы предполагают — Касьяна «не закрыли» из-за покровительства руководства.

Росгвардия , задержание. rosgvard.ru

Свое заявление о нахождении Касьяна на месте происшествия бойцы подкрепили видеозаписью. На ней человек, похожий на представителя Росгвардии, стоит вместе с участниками конфликта, пишет ura.ru.

«Законник» и следователи

Столкновение около ресторана Elements привело к серьезным последствиям. Так, Шакро Молодой получил восемь лет и десять месяцев колонии за вымогательство.

Под уголовное преследование попали высокопоставленные сотрудники Следственного комитета, которым, по материалам расследования, передавались взятки за облегчение участи одного из подручных Шакро.

Но в 2018 году ФСБ сняла обвинения с полковника Следственного комитета по делу «вора в законе». Спецслужба прекратила уголовное преследование заместителя главы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета РФ полковника Александра Ламонова по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова, более известного как «вор в законе» Шакро Молодой.

Источник в правоохранительных органах рассказал: «В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию».

Ламонов содержался под арестом с июля 2017 года.

Тюрьма. Камера. Решетка СС0

Взятка

В 2018 году ФСБ раскрыло крупный сговор московских бизнесменов с целью выкупа у следователей криминального авторитета. Размер взятки должен был составить пять миллионов долларов.

Самый главный после Деда Хасана

«Криминальный генерал» Шакро Молодой стал главным российским криминальным авторитетом после смерти Деда Хасана.

По делу Шакро Молодого впервые в истории отечественной юриспруденции в материалах было использовано понятие «лидер преступного сообщества России».

Следственное управление ФСБ, отмечает издание, возбудило в отношении Калашова дело по достаточно редкой статье — «организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии». В материалах уголовного дела говорится, что «Калашов З. К. стал лидером преступного сообщества России после гибели „вора в законе“ Усояна А. Р. по кличке „Дед Хасан“ в 2013 году».

Сейчас Шакро Молодой отбывает срок в Краснодарском крае.

Президентский закон

В 2019 году Владимир Путин внес в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 210.1, предусматривающую наказание для криминальных авторитетов за сам факт занятия ими иерархического положения в преступной группе. Госдума приняла соответствующий закон, и в апреле этого года Путин его подписал. Санкция статьи предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Тюрьма , колючая проволока СС0

Радикальные меры

В Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

«По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры организованного преступного сообщества (ОПС) представляют не меньшую общественную опасность», — пояснил Пискарев.

Если поправки примут, то осужденных за положение в преступной иерархии будут содержать отдельно и в местах лишения свободы, и в СИЗО.