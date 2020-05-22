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Происшествия

После оглашения приговора освободили россиянина, который застрелил соседей из-за громкой музыки

Судья Краснодарского краевого суда постановил выпустить на свободу 54-летнего жителя села Супсех Олега Хоменко — он расстрелял своих соседей за громкую музыку, сообщает «Интерфакс».

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

«Суд приговорил 54-летнего Хоменко к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, а один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ, наказание его считается отбытым. Он был освобожден в зале суда», — сообщает пресс-служба суда.

Трагедия случилась 3 февраля 2019 года, пишет polit.ru.

Конфликт случился после того, как 53-летний подозреваемый сделал замечание из-за шума и громкой музыки. Соседи — 60-летний мужчина и его 30-летний сын — взяли с собой молоток, и отправились к дому подозреваемого, где стали предъявлять ему претензии.

Хоменко в ответ выстрелил из охотничьего ружья соседу в голову, а его сыну — в живот. От полученных ранений они скончались на месте. Мужчина сам сообщил о произошедшем в полицию и вызвал скорую.

Присяжные признали Хоменко виновным в превышении пределов необходимой самообороны.

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