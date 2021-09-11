После отравления арбузами в Москве госпитализировали еще трех человек

Еще три человека попали в больницу в Москве после отравления арбузами, сообщают « Известия» . Они жили в том же доме, что и бабушка с внучкой, которые ранее отравились этой ягодой насмерть .

Госпитализировали двух девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 26 лет.

По данным газеты, ранее в больницу также попали две жительницы других домов на ул. Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех наблюдаются признаки отравления.

В сети продуктовых магазинов, где покупались арбузы, выясняют все обстоятельства ситуации с отравлением, начали внутреннее расследование. Магазин опечатан.

Всю партию арбузов сняли с продажи.

Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию для жителей дома.