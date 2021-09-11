После отравления арбузами в Москве госпитализировали еще трех человек

Госпитализировали двух девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 26 лет.
По данным газеты, ранее в больницу также попали две жительницы других домов на ул. Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех наблюдаются признаки отравления.
В сети продуктовых магазинов, где покупались арбузы, выясняют все обстоятельства ситуации с отравлением, начали внутреннее расследование. Магазин опечатан.
Всю партию арбузов сняли с продажи.
Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию для жителей дома.