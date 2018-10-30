После отрезанной головы барана к редакции «Новой» подбросили овец

К редакции «Новой газеты» неизвестные принесли клетки с девятью живыми овцами в жилетах с надписью «Пресса».

«Продолжаем КВН у дверей редакции. Ну живые лучше, чем нет», — написала в Facebook пресс-секретарь издания Наталья Прусенкова.

На появившихся у здания клетках висят таблички с названием издания.

Пользователи соцсетей в шутку посоветовали редакции открыть контактный зоопарк.

На место инцидента вызвали полицию. Момент выгруза «табуна» из машины и номер автомобиля попал на камеру видеонаблюдения. Но, по мнению сотрудников редакции, овец привезли сотрудники сервиса доставок, которые и получили такой «шерстяной заказ».

Впоследствии пресс-секретарь сообщила, что полицейские начали проверку, а также рассказала о судьбе животных. Овечек «пристроили» в приют.

Ранее к редакции «Новой» подбрасывали отрезанную голову барана и похоронный венок. Это расценили как угрозу в адрес журналиста Дениса Короткова. Коллектив редакции сделал заявление, в котором, в частности, говорилось: «В интернете распространяются призывы к физической расправе над журналистами, к редакции подкидываются зловещие „подарки“, символизирующие смерть конкретных людей».