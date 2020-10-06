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Происшествия

После пикника в Крыму сибиряк зарезал возлюбленную и сбросил тело в «Долину привидений»

В Крыму будут судить жителя Омска, который во время романтической прогулки в горах жестоко убил сожительницу, сообщает республиканский СК.

Крым.
Крым.
82.mchs.gov.ru

Инцидент произошел 17 августа в Алуште, куда приехала отдохнуть влюбленная пара из Омска — 27-летний мужчина и 38-летняя женщина.

«Пара отправилась в поход на гору Демерджи, устроив на природе пикник. Во время спуска сожители начали выяснять отношения, завязалась ссора», — рассказали в ведомстве.

Во время драки мужчина шесть раз вонзил нож в шею возлюбленной. После скинул ее тело в обрыв в «Долине привидений».

Вернувшись в Алушту сибиряк рассказал другу о произошедшем, а тот не стал молчать и пошел в полицию.

Омича задержали и отправили под стражу. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее житель Алтайского края в последний день лета одним ударом убил гражданскую жену.

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