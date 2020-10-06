После пикника в Крыму сибиряк зарезал возлюбленную и сбросил тело в «Долину привидений»

Инцидент произошел 17 августа в Алуште, куда приехала отдохнуть влюбленная пара из Омска — 27-летний мужчина и 38-летняя женщина.
«Пара отправилась в поход на гору Демерджи, устроив на природе пикник. Во время спуска сожители начали выяснять отношения, завязалась ссора», — рассказали в ведомстве.
Во время драки мужчина шесть раз вонзил нож в шею возлюбленной. После скинул ее тело в обрыв в «Долине привидений».
Вернувшись в Алушту сибиряк рассказал другу о произошедшем, а тот не стал молчать и пошел в полицию.
Омича задержали и отправили под стражу. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее житель Алтайского края в последний день лета одним ударом убил гражданскую жену.