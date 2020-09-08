Житель Алтайского края в последний день лета одним ударом убил гражданскую жену

Ночью 31 августа дома он распивал с возлюбленной спиртные напитки. Началась ссора, в ходе которой мужчина один раз ударил сожительницу в область живота.
От полученной травмы 36-летняя женщина умерла на месте.
Обвиняемого заключили под стражу.
По ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее в Алтайском крае осудили пенсионера, который сначала поверил обещаниям и приютил женщину, а потом разозлился и убил ее.