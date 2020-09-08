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Происшествия

Житель Алтайского края в последний день лета одним ударом убил гражданскую жену

35-летний житель Камня-на-Оби рискует оказаться в тюрьме за смерть своей гражданской жены, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Мужчина ударил сожительницу в живот.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

Ночью 31 августа дома он распивал с возлюбленной спиртные напитки. Началась ссора, в ходе которой мужчина один раз ударил сожительницу в область живота.

От полученной травмы 36-летняя женщина умерла на месте.

Обвиняемого заключили под стражу.

По ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Алтайском крае осудили пенсионера, который сначала поверил обещаниям и приютил женщину, а потом разозлился и убил ее.

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