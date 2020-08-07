Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Пенсионера из Барнаула, голодавшего под звуки развлечений квартирантки, осудили на 7 лет

В Алтайском крае осудили пенсионера, который вначале поверил обещаниям и приютил женщину, а потом разозлился и убил ее, сообщает региональный СК.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Напомним, 63-летний мужчина задушил квартирантку, когда женщина в очередной раз пришла домой пьяная, и неделю жил с ее трупом.

История началась в сентябре 2019 года — к пенсионеру пришел знакомый с 41-летней женщиной и попросил оставить ее пожить на некоторое время.

«Хозяин квартиры согласился, поставив условие, что плату за проживание брать не будет, но женщина должна в свою очередь ходить в магазин за продуктами и готовить для него еду», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер отметил, что квартирантка со временем стала вести себя как полноправная хозяйка — могла не готовить, выпивала, водила в дом незнакомых мужчин.

Женская сумочка.
Женская сумочка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Кроме того, мужчина стал замечать пропажу пенсии. В феврале, когда женщина в очередной раз пришла домой пьяная, он решил выяснить, куда она дела деньги.

«Не услышав внятного ответа, обмотал шею квартирантки ремнем от сумки и задушил. На протяжении недели не сообщал о произошедшем. Когда из квартиры пошел неприятный запах, соседи вызвали полицию», — отметили в СК.

Пенсионер вину признал и объяснил свой поступок обидой и злостью. Ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее другой алтайский пенсионер из ревности убил возлюбленную кочергой, совком и ножом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость