Пенсионера из Барнаула, голодавшего под звуки развлечений квартирантки, осудили на 7 лет

В Алтайском крае осудили пенсионера, который вначале поверил обещаниям и приютил женщину, а потом разозлился и убил ее, сообщает региональный СК.

Напомним, 63-летний мужчина задушил квартирантку, когда женщина в очередной раз пришла домой пьяная, и неделю жил с ее трупом.

История началась в сентябре 2019 года — к пенсионеру пришел знакомый с 41-летней женщиной и попросил оставить ее пожить на некоторое время.

«Хозяин квартиры согласился, поставив условие, что плату за проживание брать не будет, но женщина должна в свою очередь ходить в магазин за продуктами и готовить для него еду», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер отметил, что квартирантка со временем стала вести себя как полноправная хозяйка — могла не готовить, выпивала, водила в дом незнакомых мужчин.

Женская сумочка. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Кроме того, мужчина стал замечать пропажу пенсии. В феврале, когда женщина в очередной раз пришла домой пьяная, он решил выяснить, куда она дела деньги.

«Не услышав внятного ответа, обмотал шею квартирантки ремнем от сумки и задушил. На протяжении недели не сообщал о произошедшем. Когда из квартиры пошел неприятный запах, соседи вызвали полицию», — отметили в СК.

Пенсионер вину признал и объяснил свой поступок обидой и злостью. Ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее другой алтайский пенсионер из ревности убил возлюбленную кочергой, совком и ножом.