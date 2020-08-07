Пенсионера из Барнаула, голодавшего под звуки развлечений квартирантки, осудили на 7 лет

Напомним, 63-летний мужчина задушил квартирантку, когда женщина в очередной раз пришла домой пьяная, и неделю жил с ее трупом.
История началась в сентябре 2019 года — к пенсионеру пришел знакомый с 41-летней женщиной и попросил оставить ее пожить на некоторое время.
«Хозяин квартиры согласился, поставив условие, что плату за проживание брать не будет, но женщина должна в свою очередь ходить в магазин за продуктами и готовить для него еду», — рассказали в ведомстве.
Пенсионер отметил, что квартирантка со временем стала вести себя как полноправная хозяйка — могла не готовить, выпивала, водила в дом незнакомых мужчин.
Кроме того, мужчина стал замечать пропажу пенсии. В феврале, когда женщина в очередной раз пришла домой пьяная, он решил выяснить, куда она дела деньги.
«Не услышав внятного ответа, обмотал шею квартирантки ремнем от сумки и задушил. На протяжении недели не сообщал о произошедшем. Когда из квартиры пошел неприятный запах, соседи вызвали полицию», — отметили в СК.
Пенсионер вину признал и объяснил свой поступок обидой и злостью. Ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее другой алтайский пенсионер из ревности убил возлюбленную кочергой, совком и ножом.