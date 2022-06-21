После погони гаишник «побранил» и избил пьяного водителя

Сотрудник ГИБДД патрулировал улицы Петропавловска-Камчатского и заметил «петляющее» авто. Жезлом остановить машину не вышло — водитель добавил газа и уехал. Началась погоня.
Видимо, неподчинение вывело инспектора из себя.
Поймав водителя, правоохранитель отпинал его под огромную порцию нецензурных ругательств, пишет Газета.Ru.
Полиция начала проверку. Возбуждено уголовное дело.
За превышение должностных полномочий с применением насилия сотруднику ГИБДД грозит 10 лет колонии.
Между тем госавтоинспекция бьет тревогу из-за пьяных водителей в Алтайском крае.