После празднования в синагоге в Марьиной роще госпитализировали главного раввина России

Раввина увезли в больницу после танцев во время празднования Симхат Тора.

Празднование проходило в синагоге в Марьиной Роще, пишет Baza.

Лазар танцевал до полтретьего ночи и упал во время танца с Торой.

Симхат Тора у российских евреев принято отмечать с крепкими невиноградными алкогольными напитками — водкой, виски и текилой.

Ранее главный раввин Москвы объяснил, почему среди богатых так много евреев.

По его словам, объяснить тот факт, что среди миллиардеров и получателей Нобелевской премии множество людей еврейского происхождения, можно двумя способами.

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.