15 февраля
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Происшествия

После проверки прокуратуры уволились 10 чиновников мэрии Новосибирска

Прокуратура Новосибирска выявила нарушения исполнения законодательства о противодействии коррупции в мэрии, сообщает НГС.

Портфель. Депутат. Госслужащий.
Портфель. Депутат. Госслужащий.
CC0

Прокурор Новосибирска Роман Сивак внес мэру города представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

К дисциплинарной ответственности привлекли 14 чиновников, 10 чиновников до служебных разбирательств прекратили трудовые отношения.

Между тем алтайские прокуроры будут разбираться, как работают региональные министры профильных ведомств. Так, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин поручил разобраться в задержке строительства социальных объектов.

Он отметил, что расстроен отставанием строительства нескольких объектов здравоохранения и образования.

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