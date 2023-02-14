14 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Алтайские прокуроры будут разбираться, как работают региональные министры профильных ведомств

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин поручил разобраться в задержке строительства социальных объектов, сообщает «Интерфакс».

В центре заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
В центре заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
Совещание.

Демешин провел совещание во время рабочего визита в Барнаул.

Он отметил, что расстроен отставанием строительства нескольких объектов здравоохранения и образования.

Строительство должно было завершиться в предыдущий период. С этим Демешин обратился к прокурору края Антону Герману.

Замгенпрокурор поручил до конца марта объяснить причины задержек.

«Вы должны разобраться, как в этом случае работают региональные министры», — подчеркнул Демешин.

Также замгенпрокурора не обрадовался митингам из-за роста тарифов ЖКХ на Алтае.

А перед этим Демешин на личном приеме встретился с жителями края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость