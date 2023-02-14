Алтайские прокуроры будут разбираться, как работают региональные министры профильных ведомств

Демешин провел совещание во время рабочего визита в Барнаул.

Он отметил, что расстроен отставанием строительства нескольких объектов здравоохранения и образования.

Строительство должно было завершиться в предыдущий период. С этим Демешин обратился к прокурору края Антону Герману.

Замгенпрокурор поручил до конца марта объяснить причины задержек.

«Вы должны разобраться, как в этом случае работают региональные министры», — подчеркнул Демешин.

Также замгенпрокурора не обрадовался митингам из-за роста тарифов ЖКХ на Алтае.

А перед этим Демешин на личном приеме встретился с жителями края.