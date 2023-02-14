14 февраля
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Экономика

Представитель Генпрокуратуры не обрадовался митингам из-за роста тарифов ЖКХ на Алтае

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин поручил властям Алтайского края и прокуратуре разобраться с ростом тарифов ЖКХ, сообщает «Интерфакс».

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
epp.genproc.gov.ru

Представитель Генпрокуратуры находится в регионе с рабочим визитом.

По словам Демешина, рост тарифов не радует. Равно как и то, что люди выходят на митинги по этому вопросу.

Более того, потребители зачастую выполняют ту функцию, которую должны выполнят антимонопольщики (ФАС), исполнительные власти. В том чмсле, и представители надзорных органов.

Накануне Демешин на личном приеме встретился с жителями региона. Граждане сообщили представителю Генпрокуратуры о нарушении их социальных прав.

Ранее сообщалось, как в Барнауле прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ и что требовали его участники. Акция состоялась 12 февраля. Резолюцию митинга с требованиями о снижении тарифов ЖКХ участники поддержали единогласно.

Митинг коммунистов против роста тарифов ЖКХ.
Митинг коммунистов против роста тарифов ЖКХ.
Павел Запруднов.
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