Представитель Генпрокуратуры не обрадовался митингам из-за роста тарифов ЖКХ на Алтае

Представитель Генпрокуратуры находится в регионе с рабочим визитом.

По словам Демешина, рост тарифов не радует. Равно как и то, что люди выходят на митинги по этому вопросу.

Более того, потребители зачастую выполняют ту функцию, которую должны выполнят антимонопольщики (ФАС), исполнительные власти. В том чмсле, и представители надзорных органов.

Накануне Демешин на личном приеме встретился с жителями региона. Граждане сообщили представителю Генпрокуратуры о нарушении их социальных прав.

Ранее сообщалось, как в Барнауле прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ и что требовали его участники. Акция состоялась 12 февраля. Резолюцию митинга с требованиями о снижении тарифов ЖКХ участники поддержали единогласно.