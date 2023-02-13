Замгенпрокурора прибыл в Барнаул и на личном приеме встретился с жителями региона

Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин прибыл в Барнаул и провел личный прием некоторых жителей региона, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Граждане сообщили представителю Генпрокуратуры о нарушении их социальных прав.

Так, пришедшие на прием рассказали о проблемах с водоснабжением сел Аллак и Пустынь, что власти не прияли должных мер. Представители Барнаула и Новоалтайска из числа детей-сирот — на необеспечение жилыми помещениями.

Всего на прием к представителю надзорного ведомства пришли 15 человек.

На приеме также присутствовали губернатор региона Виктор Томенко, прокурор Алтайского края Антон Герман, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления.

Ранее на Алтае прокурор потребовал от педагогов пройти освидетельствование.