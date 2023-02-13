Замгенпрокурора прибыл в Барнаул и на личном приеме встретился с жителями региона

Граждане сообщили представителю Генпрокуратуры о нарушении их социальных прав.
Так, пришедшие на прием рассказали о проблемах с водоснабжением сел Аллак и Пустынь, что власти не прияли должных мер. Представители Барнаула и Новоалтайска из числа детей-сирот — на необеспечение жилыми помещениями.
Всего на прием к представителю надзорного ведомства пришли 15 человек.
На приеме также присутствовали губернатор региона Виктор Томенко, прокурор Алтайского края Антон Герман, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления.
Ранее на Алтае прокурор потребовал от педагогов пройти освидетельствование.