Учителей отправили к психиатру. На Алтае прокурор потребовал от педагогов пройти освидетельствование

Нынешним летом Алейский межрайонный прокурор потребовал в суде от полутора десятков школ Алейского района провести психиатрическое освидетельствование учителей. Правда, осенью он все же стал отказываться от своих исков. Но вопрос об обязательном визите педагогов к психиатру, как оказалось, не снят с повестки дня. По новым правилам, вступившим в силу 1 сентября, проверить свое психическое здоровье обязаны все учителя. Рассказываем, с чем это связано и почему пока не работает.

Школы обязаны организовать

Сначала — о судах. Подавая иски, прокурор утверждал: работники школы обязаны проходить психиатрическое освидетельствование раз в пять лет — не реже. Ссылался он на два постановления правительства: № 695 от 2002 года и № 377 от 1993-го.

Он заявил, что сотрудники школ Алейского района за последние пять лет такое освидетельствование не проходили. Весной он внес представление директорам (об устранении нарушений). Но те визит к психиатру не организовали — объяснили, что нет денег.

Тогда прокурор обратился в суд с иском «о понуждении к совершению действий». К каждой школе он подал отдельный иск (всего их около полутора десятков), но содержание их однотипное.

От школ он требовал организовать психиатрическое освидетельствование работников. А от администрации района и комитета по образованию — профинансировать его.

Школа. unsplash.com

Медики не допустят нездоровых

Но на суде представитель школ и администрации утверждал, что район ежегодно финансирует медосмотр учителей. И по ходу осмотра педагогов исследуют в том числе врач-психиатр и врач-нарколог.

Эти врачи выдают заключение о психическом здоровье педагогов — поэтому дополнительного, отдельного визита к психиатру не нужно: нездоровых педагогов просто не допустят к работе. Но эти аргументы судью не убедили.

Алейский горсуд поддержал прокурора и еще в августе удовлетворил его требования. Исследование у психиатра учителям надо было пройти до 1 сентября. Но школы и местные власти подали жалобы в краевой суд.

Алтайский краевой суд. Altapress.ru

Прокурор отказался от иска

Однако в краевом суде представители образовательной сферы привели новые аргументы.

Они заявили, что проверять психическое здоровье обаяны только работники учебно-воспитательных учреждений — а школы к таковым не относятся. А главное — документы, на которые ссылается прокурор, с 1 сентября утратили силу.

И в сентябре-октябре прокурор стал отказываться от исков. Около половины дел к этому времени уже были рассмотрены в городском суде и добрались до краевого. Остальные еще находились в первой инстанции.

Краевой суд принял отказ прокурора и также отменил решения горсуда — это касается примерно половины исков. По остальным же искам, еще не рассмотренным в Алейске, судьи прекратили производство.

На первый взгляд, это снимает обязанность со школ направлять учителей к психиатрам. Но, как оказалось, это вовсе не так — на федеральном уровне приняты новые решения, согласно которым всем учителям все же придется проходить освидетельствование. Просто нормативная база изменилась.

На приеме у психиатра. unsplash.com

Правила игры изменились

1 сентября вступил в силу приказ Минздрава России 342н от 20 мая 2022 года, где расписан новый список видов деятельности (всего их 17), при которых надо проверять психическое здоровье. И он напрямую касается школьных учителей.

До этого проходить освидетельствование должны были две категории педагогов, напомнили в профсоюзе «Учитель»: преподаватели учебно-воспитательных учреждений и те, чья работа связана с перенапряжением голосового аппарата.

И вот с началом нового учебного года это обязаны делать все педагогические работники образовательных организаций (смотрите п. 8 списка). Освидетельствование должна проводить врачебная комиссия. При этом медицинская организация должна иметь лицензию на этот вид деятельности.

Школа. Учитель. Ученик. unsplash.com

С деменцией в учителя не возьмут

Проблема, однако, в том, что перечень психиатрических противопоказаний тоже утратил силу 1 сентября. Проект нового документа опубликован. По данным «Известий», противопоказаниями для педагогов будут различные виды деменций, делирий, не вызванный алкоголем, другие органические, психические расстройства.

Препятствием для работы в школе станут и шизофрения, маниакально-депрессивные, биполярные и аффективные расстройства, неврастения, сексуальные девиации и т.д. Каждые пять лет список заболеваний будет изменяться.

Но новый перечень еще не утвержден. Поэтому прохождение психиатрического освидетельствования работников школ (как и других видов деятельности из приказа Минздрава) пока просто невозможно.

В проекте документа на сайте regulation.gov.ru указано: он вступит в силу 1 марта 2023 года. Но — проект есть проект, что будет по факту, посмотрим.

Психическое расстройство. СС0

Дайте учителю выспаться

Надо сказать, что опрошенные «Известиями» эксперты, в основном, с одобрением отнеслись к новой обязанности педагогов. Они говорили, что новшество не помешает — ведь психиатрическое заболевание может стать опасным для детей.

Однако в профсоюзе «Учитель» напомнили: педагог и сегодня проходит врача-психиатра во время ежегодного медосмотра.

«И если это нормальный осмотр, он может оценить состояние человека. Если же это формальность, то тогда нужно не вводить новые требования по освидетельствованию, а ежегодный осмотр сделать действительно качественным медицинским исследованием здоровья учителя», — сказал председатель профсоюза Юрий Варламов.

Программа «Учитель для России» vk.com/choosetoteachrussia

А вот в учительском сообществе нововведение вызвало бурю эмоций — в основном, негативных. Люди говорили, что работа у них в самом деле напряженная, а часто и нервная. Но психиатр этой проблемы не решит. Вот только малая часть комментариев темы в соцсети «Педагог».

«Очередное унижение»… «Тотальный контроль и несчетное количество разного рода комиссий. А как насчет полноценной зарплаты и бесплатных путевок в дома отдыха, чтоб учителя не выгорали»? … «Большинство учителей заработали себе нервные расстройства из-за перегруженности бесконечными отчетами и проверками»…"Просто интересно, как этот психиатр сможет определить, например, сексуальные девиации у педагога?"… «Дайте учителю выспаться»…

Учитель. СС0

Школа продолжает трансформацию

В целом же российское среднее образование сейчас проходит большую трансформацию. Ранее altapress.ru рассказывал, что с 1 сентября в школах стали еженедельно поднимать государственный флаг.

Появились «Разговоры о важном» и новая должность — советник по воспитательной работе. А в 2023 году в школах станет обязательным курс начальной военной подготовки.

Кстати, такое же освидетельствование с 1 сентября обязаны проходить спасатели и пожарные, лица, работающие с гостайной, работники ТЭЦ и электросетей, шахтеры, добывающие уголь подземным способом, те, кто занят присмотром и уходом за детьми.

Всего в новом списке — 17 видов деятельности. С новыми правилами прохождения психиатрического освидетельствования можно ознакомиться здесь.