После скандала в семье жительница Новоалтайска укусила полицейского

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летней жительницы Новоалтайска. Ее обвиняют в применении насилия в отношении полицейского, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, ночью 29 сентября 2018 года сотрудники ППС выехали на вызов по сообщению о семейном скандале между мужем, женой и их сыном.

Приехав на место, полицейские поняли, что сразу решить конфликт невозможно, потому что участники ссоры пьяны и агрессивны друг к другу. Для дальнейшего разбирательства родственников решили отвезти в дежурную часть

Когда женщина была в служебной машине, то вела себя вызывающе. Во время движения она хваталась за руль. Кроме того, она укусила одного из полицейских за левое предплечье.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.