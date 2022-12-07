7 декабря
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Происшествия

После смерти младенца в утробе матери возбудили уголовное дело

В Новосибирске о причинении смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. Младенец умер в утробе матери, которая по настоянию врачей отсидела очередь в роддоме, сообщают ТАСС в управлении СК по региону.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Доследственную проверку инцидента СК организовал в октябре. Как следует из данных «КП-Новосибирск», в момент подготовки к схваткам у женщины констатировали смерть ребенка.

Перед обследованием, у плода пропало сердцебиение, беременная женщина сидела в очереди в учреждении.

У ребенка после родов было обнаружено два узла на пуповине и еще один узел вокруг шеи.

По утверждению издания, эта ситуация произошла по причине халатного отношения медиков к результатам дородового обследования.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ранее стало известно, что в смерти младенца в Новосибирской области обвинили анестезиолога и терапевта.

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