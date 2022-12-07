После смерти младенца в утробе матери возбудили уголовное дело

Доследственную проверку инцидента СК организовал в октябре. Как следует из данных «КП-Новосибирск», в момент подготовки к схваткам у женщины констатировали смерть ребенка.
Перед обследованием, у плода пропало сердцебиение, беременная женщина сидела в очереди в учреждении.
У ребенка после родов было обнаружено два узла на пуповине и еще один узел вокруг шеи.
По утверждению издания, эта ситуация произошла по причине халатного отношения медиков к результатам дородового обследования.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Ранее стало известно, что в смерти младенца в Новосибирской области обвинили анестезиолога и терапевта.
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