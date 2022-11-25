25 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В смерти младенца в Новосибирской области обвинили анестезиолога и терапевта

В селе Чистоозерное (Новосибирская область) в одной из больниц умер малолетний ребенок, сообщает местное СК.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

По словам матери, у полуторамесячного Даниила 17 ноября появились признаки простудного заболевания. После чего вызвали педиатра.

На следующее утро у ребенка наблюдалась кровь в моче и его повезли в больницу.

У маленького Даниила диагностировали ОРВИ и подозрение на ротавирус, выписали лечение. По словам заведующей отделением, анализы у малыша были в порядке, но ему стало хуже.

В реанимацию младенца отвезли 21 ноября. В три часа ночи он скончался.

По словам матери, анестезиолог был пьяный и «шесть часов не мог поставить катетер».

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием в настоящее время проводится проверка и назначаются экспертизы для установления смерти малолетнего ребенка.

Ранее стало известно, что четырехлетняя девочка насмерть замерзла на улице.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость