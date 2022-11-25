В смерти младенца в Новосибирской области обвинили анестезиолога и терапевта

В селе Чистоозерное (Новосибирская область) в одной из больниц умер малолетний ребенок, сообщает местное СК.

По словам матери, у полуторамесячного Даниила 17 ноября появились признаки простудного заболевания. После чего вызвали педиатра.

На следующее утро у ребенка наблюдалась кровь в моче и его повезли в больницу.

У маленького Даниила диагностировали ОРВИ и подозрение на ротавирус, выписали лечение. По словам заведующей отделением, анализы у малыша были в порядке, но ему стало хуже.

В реанимацию младенца отвезли 21 ноября. В три часа ночи он скончался.

По словам матери, анестезиолог был пьяный и «шесть часов не мог поставить катетер».

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием в настоящее время проводится проверка и назначаются экспертизы для установления смерти малолетнего ребенка.

Ранее стало известно, что четырехлетняя девочка насмерть замерзла на улице.