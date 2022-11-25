В смерти младенца в Новосибирской области обвинили анестезиолога и терапевта

По словам матери, у полуторамесячного Даниила 17 ноября появились признаки простудного заболевания. После чего вызвали педиатра.
На следующее утро у ребенка наблюдалась кровь в моче и его повезли в больницу.
У маленького Даниила диагностировали ОРВИ и подозрение на ротавирус, выписали лечение. По словам заведующей отделением, анализы у малыша были в порядке, но ему стало хуже.
В реанимацию младенца отвезли 21 ноября. В три часа ночи он скончался.
По словам матери, анестезиолог был пьяный и «шесть часов не мог поставить катетер».
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Следствием в настоящее время проводится проверка и назначаются экспертизы для установления смерти малолетнего ребенка.
Ранее стало известно, что четырехлетняя девочка насмерть замерзла на улице.