После смерти 14 пациентов в российском ковидном госпитале возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели нескольких пациентов в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска.

Ранее один из курских Telegram-каналов сообщил о смерти в медучреждении — 5 ноября в госпитале произошел сбой подачи кислорода.

Представитель прокуратуры Курской области рассказал РИА Новости, что пациенты действительно скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор.

Все 14 человек скончались от болезни в течение нескольких дней. Собеседник агентства добавил — после сбоя больным подавали кислород из портативных баллонов.

Ростехнадзор провел внеплановую проверку, выявил проблемы с газификатором и привлек к административной ответственности сотрудника госпиталя, пишет News.ru.

Представитель прокуратуры подтвердил возбуждение уголовного дела.

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В администрации Курской области также уверяют, что больные не оставались без кислорода. По данным городских властей, после сбоя 38 пациентов экстренно перевели в другие больницы.

Ранее сообщалось о гибели в Ростове-на-Дону 13 пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода. 12 октября в течение двух часов кислорода не было на двух этажах, медикам приходилось реанимировать пациентов.

Только в одной реанимации и только за тот час, пока отсутствовала кислородная поддержка, погибли пять пациентов в тяжелом состоянии, следует из доклада дежурной смены, пишет 161.ru.

Минздрав после ЧП с кислородом назначил проверку.

Позже глава Минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).