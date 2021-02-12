После трагедии на зернохранилище председателя СПК на Алтае взяли под домашний арест

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным следствия, трагедия произошла вследствие ненадлежащего обеспечения обвиняемым правил охраны труда и соблюдения техники безопасности.
Напомним, под завалом погибли четыре человека, еще один попал в больницу.
По решению СПК им. Фрунзе предприятие взяло на себя расходы по организации похорон, семьям погибших выплатят компенсации в размере от 100 до 200 тыс. рублей.