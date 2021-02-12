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Происшествия

После трагедии на зернохранилище председателя СПК на Алтае взяли под домашний арест

Суд назначил домашний арест председателю СПК «им.Фрунзе», работники которого погибли под завалом снега на территории Смазневского элеватора. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
22.mchs.gov.ru.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, трагедия произошла вследствие ненадлежащего обеспечения обвиняемым правил охраны труда и соблюдения техники безопасности.

Напомним, под завалом погибли четыре человека, еще один попал в больницу.

По решению СПК им. Фрунзе предприятие взяло на себя расходы по организации похорон, семьям погибших выплатят компенсации в размере от 100 до 200 тыс. рублей.

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