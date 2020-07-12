После ужесточения масочного режима в барнаульском баре провели дискотеку

Для пришедших на дискотеку особо оговаривалось — видеосъемка запрещена, пишет «Бийский рабочий».

Но в соцсетях появились несколько видео с вечеринки.

Между тем заведению не особо нужно было шифроваться — всю вечеринку легко могли снимать на телефоны жители соседних с баром домов.

Ранее сотни туристов решили расслабиться на популярной дискотеке в районе озера Ая в Алтайском крае. Очевидцы сообщают, что все меры индивидуальной безопасности были нарушены, а местные власти, очевидно, решили не ссориться с вырвавшимися на волю россиянами.

По словам очевидцев на дискотеке было около 2 тыс. человек.