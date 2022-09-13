После вызова проститутки россиянина «обули» на 160 тыс. рублей и он бросился в полицию

Мужчина нашел в сети соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру. Но трубку никто не взял.
Спустя время 43-летнему россиянину позвонил неизвестный и сообщил, что из-за этого звонка все телефоны «женщин низкой социальной ответственности» заблокированы. Он потребовал возместить неустойку, говорится в сообщении областного главка МВД.
В общей сложности мужчина перевел более 160 тыс рублей, после чего неизвестный «администратор» добавил его в черный список.
И тут россиянин прозрел — догадался, что стал жертвой мошенников, а дальше обратился в полицию.
Ведется разбирательство.
Ранее сообщалось, что пьяная проститутка запрыгнула в автобус и откусила ухо пассажиру.