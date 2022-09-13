14 сентября
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Происшествия

После вызова проститутки россиянина «обули» на 160 тыс. рублей и он бросился в полицию

Житель Новокузнецка обратился к правоохранителям после того, как пытался вызвать проститутку.

Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
СС0.

Мужчина нашел в сети соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру. Но трубку никто не взял.

Спустя время 43-летнему россиянину позвонил неизвестный и сообщил, что из-за этого звонка все телефоны «женщин низкой социальной ответственности» заблокированы. Он потребовал возместить неустойку, говорится в сообщении областного главка МВД.

В общей сложности мужчина перевел более 160 тыс рублей, после чего неизвестный «администратор» добавил его в черный список.

И тут россиянин прозрел — догадался, что стал жертвой мошенников, а дальше обратился в полицию.

Ведется разбирательство.

Ранее сообщалось, что пьяная проститутка запрыгнула в автобус и откусила ухо пассажиру.

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