23 августа
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Происшествия

Пьяная проститутка запрыгнула в автобус и откусила ухо пассажиру

Пьяная проститутка в Паттайе напала на туриста и откусила ему ухо, сообщает The Sun.

Ухо.
Ухо.
СС0

Она заскочила в автобус с открытым салоном во время остановки красный сигнал светофора, потом подошла к 55-летнему мужчине.

После зубами оторвала кусок уха и проглотила его, пишет Lenta.ru. После экзекуции скрылась.

Пассажиры автобуса вызвали полицию. Тайские правоохранители поймали девушку «по горячим следам».

Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали.

О причине такого дерзкого и опасного поступка не сообщают.

Ранее полиция не нашла в центре сибирского города бордель под руководством полной женщины с хвостом.

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