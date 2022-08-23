Пьяная проститутка запрыгнула в автобус и откусила ухо пассажиру

Она заскочила в автобус с открытым салоном во время остановки красный сигнал светофора, потом подошла к 55-летнему мужчине.
После зубами оторвала кусок уха и проглотила его, пишет Lenta.ru. После экзекуции скрылась.
Пассажиры автобуса вызвали полицию. Тайские правоохранители поймали девушку «по горячим следам».
Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали.
О причине такого дерзкого и опасного поступка не сообщают.
Ранее полиция не нашла в центре сибирского города бордель под руководством полной женщины с хвостом.