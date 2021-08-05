Полиция не нашла в центре сибирского города бордель под руководством полной женщины с хвостом

В Хакасии полиция прокомментировала публикацию 19rus.info , в которой девушка рассказала про бордель, откуда ей удалось сбежать.

2 августа издание опубликовало материал о том, что в центре Абакана действует бордель, который по каким-то причинам не замечают.

18-летняя девушка Анастасия рассказала, что жертв для занятия проституцией заманивают в одну из квартир дома № 81 по улице Чертыгашева.

«Настя родом из небольшой деревеньки, в Абакан приехала учиться в техникуме, но через год забрала документы. Устроилась работать в одно из кафе, но денег все равно не хватало. Тогда, как она сама говорит, решила встретиться с мужчиной на спонсорских отношениях. Грубо это называется проституцией, чуть корректнее — эскорт и „быть содержанкой“», — отмечает издание.

Девушка на странице в соцсети установил статус «Ищу спонсора». Откликнулся некий 25-летний Василий, с которым она договорилась о встрече.

Секс продлевает жизнь. pixabay.com.

Встреча состоялась в конце июля. «Содержатель» приехал на автомобиле такси, причем сидел за рулем. Настя села в машину, по дороге до дома на Чертыгашева обговаривала условия встреч.

В скромной двухкомнатной квартире, где должен был состояться секс за 5 тыс. рублей, ее встретила «полного телосложения женщина с длинными волосами, собранными в хвост».

«Сейчас ребята приедут, тебя увезут работать в другой город», — процитировала девушка слова женщины.

Анастасии удалось сбежать. После вызвала полицию, но стражи порядка лишь взяли объяснения и не задержали женщину с хвостом и сутенера Василия.

Сотрудник милиции задерживает проститутку , 1994 год , Москва СС0.

В республиканском МВД прокомментировали публикацию, заявив, что прямых угроз в адрес девушки не поступало и про бордель они ничего не знают.

Ответ пресс-службы МВД по Хакасии: «Поступило сообщение от гражданина по факту угрозы жизни в адрес гражданки Б. Данное сообщение было зарегистрировано, органом дознания проведена проверка. В ходе проверки установлено, что прямых угроз в адрес гражданки не поступало. Таким образом, уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, не совершалось. Квартира по адресу, указанному в сообщении, сдается в аренду посуточно. Заявлений и сообщений о том, что в помещении действует бордель, в полицию не поступало».

Издание связалось с Василием. Он скинул скриншоты переписки с Анастасией. Отрицает, что девушку заперли в квартире и не выпускали. А после «стал стращать местной ФСБ».

Потаенную двухкомнатку прикрывать не планируют. Впрочем, выход есть: ранее в Барнауле известный священник окропил бордель святой водой и небогоугодное заведение закрылось.