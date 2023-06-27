Вынесли приговор последним фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне"

Центральный районный суд Кемерова признал виновными бывшего главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и его зама Григория Терентьева в деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает NGS42 .

Мамонтова признали виновным в халатности, которая привлекла смерть двух и более лиц, а также в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Бывшего главу МЧС приговорили к 10,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Он будет отбывать в колонии общего режима.

Терентьева тоже признали виновным в халатности, а также в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Бывшему чиновнику назначили 8,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 120 тыс. рублей.

Мамонтову и Терентьеву запретили занимать должности в госорганах в течение двух лет после выхода из тюрьмы.

Ранее бывшего гендиректора "Зимней вишни" приговорили к восьми годам строгого режима.

Напоминаем, трагедия произошла 25 марта 2018 года. Крупный пожар вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня». Погибли 60 человек, большинство из них — дети.