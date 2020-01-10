Последний пост стюардессы: в сети оставляют комментарии погибшей украинской бортпроводнице

Погибшая в авиакатастрофе Boeing 737 в Тегеране украинская стюардесса Валерия Овчарук опубликовала свой последний пост еще в декабре 2019-го.

Девушка выставила фотографию из Таиланда, сопроводив ее подписью «Работа, я люблю тебя».

Пользователей сети тронула последняя публикация стюардессы. И комментаторы стали выражать свои соболезнования по поводу гибели Овчарук и трагедии в целом под декабрьским фото.

«Спокойных снов, ангелочек», «Вечная память», «К сожалению огромному, желание прикоснуться к небесам исполнилось. Как же страшно. R. I. P.», — пишут комментаторы.

Boeing 737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром.

По данным МАУ, на борту находились 176 человек, пишет News.ru. Из них девять членов экипажа.

Погибшие пассажиры являлись гражданами Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским.

В авиакатастрофе никто не выжил.

Между тем в соцсетях появилось новое видео, на котором, вероятно, запечатлено падение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» рядом с аэропортом в Тегеране. На кадрах видно, как охваченный огнем лайнер постепенно падает. При его столкновении с землей звучит взрыв, и небо озаряется яркой вспышкой.

Как сообщают американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне, Boeing могли по ошибке сбить иранские военные с помощью зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1», разработанного в России.

Власти Канады также придерживаются данной версии. В Иране это предположение опровергают.