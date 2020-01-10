Последний пост стюардессы: в сети оставляют комментарии погибшей украинской бортпроводнице

Девушка выставила фотографию из Таиланда, сопроводив ее подписью «Работа, я люблю тебя».
Пользователей сети тронула последняя публикация стюардессы. И комментаторы стали выражать свои соболезнования по поводу гибели Овчарук и трагедии в целом под декабрьским фото.
«Спокойных снов, ангелочек», «Вечная память», «К сожалению огромному, желание прикоснуться к небесам исполнилось. Как же страшно. R. I. P.», — пишут комментаторы.
Boeing 737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром.
По данным МАУ, на борту находились 176 человек, пишет News.ru. Из них девять членов экипажа.
Погибшие пассажиры являлись гражданами Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским.
В авиакатастрофе никто не выжил.
#هواپیمای_اوکراینی— Iranian Patriot ???????? (@IranianPatriot) 9 января 2020 г.
فیلم یکی از دوستان. pic.twitter.com/NTigX0ZlwC
Между тем в соцсетях появилось новое видео, на котором, вероятно, запечатлено падение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» рядом с аэропортом в Тегеране. На кадрах видно, как охваченный огнем лайнер постепенно падает. При его столкновении с землей звучит взрыв, и небо озаряется яркой вспышкой.
Как сообщают американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне, Boeing могли по ошибке сбить иранские военные с помощью зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1», разработанного в России.
Власти Канады также придерживаются данной версии. В Иране это предположение опровергают.