Последствия крупного пожара в Краснодаре сняли с высоты

На месте работают специалисты пожарной лаборатории и надзорной деятельности МЧС.
Мэр Краснодара Евгений Первышов прервал свой предвыборный отпуск, написал он в своем Telegram-канале.
Пожар произошел ночью 13 сентября на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома. Пострадало 64 квартиры. Жертв нет, всех жильцов удалось вывести.
54 решили остаться в предоставленном властями временном пункте размещения. Бесплатно жить на время ремонта дома погорельцам разрешили также в гостинице «Кавказ».
«Всем, чье жилье пострадало при пожаре, будет оказана помощь. Это не первый такой случай — в беде никогда никого не бросали, помогали погорельцам все вместе», — успокоил мэр.