Последствия крупного пожара в Краснодаре сняли с высоты

МЧС России опубликовало кадры, сделанные дроном над домом в Краснодаре, где произошел крупный пожар .

На месте работают специалисты пожарной лаборатории и надзорной деятельности МЧС.

Мэр Краснодара Евгений Первышов прервал свой предвыборный отпуск, написал он в своем Telegram-канале.

Пожар произошел ночью 13 сентября на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома. Пострадало 64 квартиры. Жертв нет, всех жильцов удалось вывести.

54 решили остаться в предоставленном властями временном пункте размещения. Бесплатно жить на время ремонта дома погорельцам разрешили также в гостинице «Кавказ».