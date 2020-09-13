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Происшествия

Последствия крупного пожара в Краснодаре сняли с высоты

МЧС России опубликовало кадры, сделанные дроном над домом в Краснодаре, где произошел крупный пожар.

Последствия пожара в Краснодаре.
Последствия пожара в Краснодаре.
https://t.me/mchs_official

На месте работают специалисты пожарной лаборатории и надзорной деятельности МЧС.

Мэр Краснодара Евгений Первышов прервал свой предвыборный отпуск, написал он в своем Telegram-канале.

Пожар произошел ночью 13 сентября на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома. Пострадало 64 квартиры. Жертв нет, всех жильцов удалось вывести.

54 решили остаться в предоставленном властями временном пункте размещения. Бесплатно жить на время ремонта дома погорельцам разрешили также в гостинице «Кавказ».

«Всем, чье жилье пострадало при пожаре, будет оказана помощь. Это не первый такой случай — в беде никогда никого не бросали, помогали погорельцам все вместе», — успокоил мэр.

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