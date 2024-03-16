Последствия непогоды. Участники фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» не могут добраться домой

Людей разместили в трактире «Ника». Они ждут, когда их доставят домой уже час.
На парковке много автобусов и легковых автомобилей.
Ранее сообщалось, как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
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Участникам фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» пришлось остановиться в селе Троицкое из-за непогоды.
Людей разместили в трактире «Ника». Они ждут, когда их доставят домой уже час.
На парковке много автобусов и легковых автомобилей.
Ранее сообщалось, как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».
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