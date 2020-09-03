Пособник из Средней Азии отправлял террористам фото и сведения о людных местах Барнаула

В Алтайском крае будут судить 22-летнего выходца из Средней Азии, который примкнул к террористам. По их требованию он собирал и отсылал детальные сведения о Барнауле.

Иностранец жил в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность. Он установил контакт с участниками запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и начал переписку.

Парень дал согласие примкнуть к рядам террористов.

«За денежное вознаграждение обвиняемый выполнял задания по сбору информации о местах массового скопления людей и социальных объектах в Барнауле и направлял своим „кураторам“ детальные фотографии зданий с привязкой к местности», — рассказали в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

Также он организовал и активировал скрытый канал связи в интернете, который должен был упростить преступную деятельность членов ИГИЛ.

В июне пособника террористов поймали в Международном аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова при попытке вылететь в Москву. Он направлялся на Ближний Восток для участия в боевых действиях.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК России (приготовление к участию и пособничество в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Материалы направили в 1-й Восточный окружной военный суд (Хабаровск) для рассмотрения по существу.