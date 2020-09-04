Посредника по громкому делу антикоррупционера Надвоцкого приговорили к 5 годам тюрьмы

60-летнему Евгению Гречишкину вынесли приговор и лишили звания «полковник милиции» за то, что он выступил посредником при передаче взяток бывшему начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Гречишкин передавал Надвоцкому взятки от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний «Горно-Алтайск Нефтепродукт».

Взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение к бизнесу со стороны УЭБиПК.

Всего бывший антикоррупционер через Гречишкина за три года частями получил 12,9 млн рублей. Часть денег посредник с позволения Надвоцкого оставлял себе.

В ноябре 2018 года обоих задержали. Оперативное сопровождение в раскрытии преступления осуществляли сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.

Евгений Гречишкин получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в 12,9 млн рублей. Суд лишил его звания «полковник милиции» и полицейской пенсии. Гречишкин уволился из органов полиции в 2006 году.

Напомним, Вадиму Надвоцкому суд назначил 6 лет колонии строгого режима и выплату штрафа более 25 миллионов рублей. Кроме того, он лишился звания «полковник полиции», а также права получения пенсии сотрудника МВД.