Поставщик молока кормил фальсификатом детей и инвалидов Алтайского края

Жителя Бийска обвиняют в мошенничестве с поставками продуктов в социальные учреждения Алтайского края. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В течение двух лет директор двух фирм, выигравших аукцион на поставку продуктов питания и молока, занимался хищением денег.

В частности, под видом качественного сертифицированного молока предприниматель поставлял, в том числе в специализированные учреждения для детей и инвалидов, фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения.

Ущерб учреждениям региона оценили на сумму более 3,5 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) передали в Центральный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Ранее под суд пошла коммерческий директор компаний «Монолит-22» и «Магнум», которая отправляла в школы и детсады фальсификаты вместо сливочного масла. Ущерб от ее действий составил более 47 млн рублей.