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Происшествия

В погоне за наживой барнаульская бизнесвумэн поставляла в школы поддельное масло

Коммерческий директор компаний «Монолит-22» и «Магнум» отправляла в школы и детсады фальсификаты вместо сливочного масла. Ущерб от ее действий составил более 47 млн рублей, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
CC0

Хищением средств директор компаний, которые выиграли тендеры на поставку продуктов, занималась с апреля 2015 по апрель 2018 года.

Вместе с тремя сообщниками она под видом качественного сертифицированного сливочного масла поставляла в 232 детских сада, интернаты и школы фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере в составе организованной группы) передали в Железнодорожный районный суд.

Ранее Россельхознадзор по итогам проверок в магазинах «Светофор» и «Мария-Ра» снял с продажи два наименования сливочного масла производителя «Эридан» — вместо заявленных сливок в продукте нашли растительные жиры.

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