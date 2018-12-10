Поставщика сарделек для Росгвардии заподозрили в завышении цен

Глава отдела управления ФСБ по Росгвардии сообщил о завышении контрактных цен и предложил провести совместную проверку еще в мае. Сообщается, что только по закупке сарделек и сосисок в рамках госконтракта цена была «необоснованно завышена» почти на 3,5 млн рублей. Стоимость этих продуктов выросла после того, как единым поставщиком продовольствия для Росгвардии стала компания «Дружба народов».

С 2017 года до начала 2018-го сосиски и сардельки поставлял мясокомбинат «Гатчинский». Килограмм сосисок обходился Росгвардии по цене 215,9 руб., а сарделек — 197,73 руб. Потом за эти же продукты Росгвардия стала платить тому же мясокомбинату уже по 350 рублей за килограмм, пишет bfm.ru. Дело в том, что «Дружба народов» заключила контракт на закупку с Мелеузовским мясокомбинатом. Он поставлял «Дружбе народов» сосиски по цене 260 рублей за килограмм, а сардельки — по 270 рублей. Сам же Мелеузовский мясокомбинат покупал продукцию у мясокомбината «Гатчинский».

Издание обращает внимание, что распоряжение правительства о назначении предприятия «Дружба народов» единым поставщиком продовольствия для Росгвардии предшествовала переписка с участием президента и директора Росгвардии Виктора Золотова.

Общий объем контрактов между Росгвардией и «Дружбой народов» составляет 8 млрд рублей. Сумма оплаченных — 4,7 млрд рублей. По данным агентства, проверка Главной военной прокуратуры продлится как минимум до конца года только из-за того, что некоторые контракты пока не реализованы.

Предложение о проверке было предложено еще в мае — до расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что глава Росгвардии генерал Виктор Золотов заявил, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать» и вызвал Навального на поединок.

Таким образом Золотов ответил на обвинения ФБК о том, что продукты для нужд Росгвардии закупались по завышенным ценам.