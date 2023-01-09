9 января
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Происшествия

Пострадал ребенок: стали известны подробности ДТП с рейсовым автобусом, в котором ехали 52 человека

Автобусы, выполнявший рейс «Караганда-Новосибирск» перевернулся в 10 км от села Панкрушиха утром 9 января в 5:00. Подробности рассказали в МВД по региону.

Автобус под Панкрушихой.
Автобус под Панкрушихой.
Прокуратура Алтайского края.

Как рассказали в прокуратуре Алтайского края, водитель автобуса не справился с управлением. В результате пострадали пять человек, в том числе, 12-летняя девочка. Они получили ушибы мягких тканей.

Никому из людей госпитализация не потребовалась. По факту ДТП проводят доследственную проверку.

СК подключился к проверке по ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг).

Ранее автобус с 14 пассажирами перевернулся в Новосибирской области, погиб ребенок.

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