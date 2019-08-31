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Происшествия

Пострадавшего при взрыве газа в Бийске перевезли в больницу Барнаула

Мужчину, который получил ожоги при взрыве газа в Бийске 31 августа, перевезли в Центр термических поражений горбольницы № 3 Барнаула, сообщили в региональном минздраве.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Пострадавший был хозяином квартиры, где произошло ЧП, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Состояние женщины, которая отравилась угарным газом, оценили как «легкой степени тяжести». Она проходит лечение в терапевтическом отделении Городской больницы № 4, г. Бийска.

В эвакуации пострадавших при взрыве в Бийске участвовало 6 бригад скорой медицинской помощи, в том числе 2 реанимационных. В медучреждения города были доставлены 6 человек, двое из них дети. После осмотра и оказания амбулаторной помощи четырем пациентам рекомендовано амбулаторное лечение.

Напомним, ночью 31 августа в жилой многоэтажке Бийска случился пожар. По предварительным данным причиной послужил взрыв газа. Следователи проводят проверку.

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