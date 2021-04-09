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Происшествия

Пострадавшему под камнепадом в Пакистане барнаульцу стало лучше

Спортсмена-водника из Барнаула Сергея Матюкова в госпитале Исламабада перевели из реанимации в обычную палату. Пациент начал говорить, а врачи дают хорошие прогнозы, сообщили его друзья.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ.
Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ.
из архива команды.

«Родные и друзья Сергея Митюкова выражают огромную благодарность всем, кто своим добрым словом, сердечным участием и материальным вложением помогли Сергею. Всем огромное спасибо! Сереже лучше, его перевели из реанимации в палату, он стал говорить. Врачи прогнозируют уменьшение срока восстановления легких до двух недель. Надеемся, что скоро он будет дома, в России», — рассказала «ВКонтакте» Ольга Каркавина.

Ранее altapress.ru писал, что спортсмен получил множественные переломы и травмы легких. На автобус, в котором была сборная водников, упал валун.

Операции на ноге и ключице прошли нормально, врачи обещают, что ходить и двигать рукой он будет, сообщают родственники Сергея.

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