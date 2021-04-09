Пострадавшему под камнепадом в Пакистане барнаульцу стало лучше

«Родные и друзья Сергея Митюкова выражают огромную благодарность всем, кто своим добрым словом, сердечным участием и материальным вложением помогли Сергею. Всем огромное спасибо! Сереже лучше, его перевели из реанимации в палату, он стал говорить. Врачи прогнозируют уменьшение срока восстановления легких до двух недель. Надеемся, что скоро он будет дома, в России», — рассказала «ВКонтакте» Ольга Каркавина.