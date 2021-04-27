27 апреля
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Происшествия

Потасовка в баре Заринска закончилась обвинением в изнасиловании

29-летняя жительница Краснодарского края отдыхала с мужем и подругой в одном из баров Заринска. Между ее супругом и двумя посетителями завязался конфликт, но судить по уголовной статье будут именно уроженку Кубани.

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Драка между мужчинами закончилась приездом полиции. Помимо заявления об избиении мужа, женщина сообщила об ее изнасиловании участниками конфликта.

«В ходе расследования следователем СК было установлено, что изнасилование не совершалось, после чего женщина была привлечена к уголовной ответственности», — сообщили в Следственном комитете.

Свою вину выдумщица признала. Она объяснила поступок неприязненными отношениями к обидчикам мужа и желанием их «наказать по всей строгости».

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Ранее жительницу Троицкого района оштрафовали за ложное обвинение в изнасиловании после гулянки.

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