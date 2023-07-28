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Происшествия

"Потерял контроль". Как идет расследование крушения вертолета на Алтае, рассказали в Следкоме

В барнаульском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России рассказали, как идет расследование дела о крушении вертолета в Республике Алтай. Названы предварительные причины крушения.

Расследование происшествия
Расследование происшествия
Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК

Следком расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На данный момент следователи установили, что днем 27 июля вертолет «МИ-8T» при заходе на посадку в районе села Тюнгур задел хвостовой частью опору столба линии электропередач.

Предварительно, из-за этого пилот потерял контроль, и вертолет опрокинулся на правый бок. В результате аварии погибло четыре человека, 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 13 пассажиров.

Напоминаем, что вертолет следовал по маршруту «Карасук-Тюнгур-Белeха-Тюнгур-Карасук». Участники полета отправили на Белуху к "месту силы", так как увлекались эзотерикой, целительством, нетрадиционной медициной, мистикой.

Каждый турист заплатил за полет свыше 30 тыс. рублей.

У большинства пострадавших серьезные травмы: ожоги до 90% тела и множественные переломы.

В числе погибших - гражданка Белорусси.

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