Потолок обрушился в новом детском саду, открытом на прошлой неделе в Сибири

Инцидент произошел в детсадике под названием «Замок детства». В мэрии города отметили, что никто не пострадал.
«Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия», — рассказали местные власти.
В настоящий момент на месте работает комиссия — обследуют все конструкции дошкольного детского учреждения.
Как уточнили в компании, которая строила здание, все последствия устранят в ближайшее время.
«Обрушение штукатурки произошло в результате отслаивания. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются. Последствия будут устранены силами застройщика в кратчайшие сроки», — заверил представитель компании.
Ранее в Хакасии по нацпроекту «Демография» построили детсады без окон, дверей и крыши.