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Происшествия

Потолок обрушился в новом детском саду, открытом на прошлой неделе в Сибири

В Кемерове из-за скрытого дефекта обрушился потолок в новом детском саду, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В детском саду.
В детском саду.
Анна Зайкова

Инцидент произошел в детсадике под названием «Замок детства». В мэрии города отметили, что никто не пострадал.

«Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия», — рассказали местные власти.

В настоящий момент на месте работает комиссия — обследуют все конструкции дошкольного детского учреждения.

Как уточнили в компании, которая строила здание, все последствия устранят в ближайшее время.

«Обрушение штукатурки произошло в результате отслаивания. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются. Последствия будут устранены силами застройщика в кратчайшие сроки», — заверил представитель компании.

Ранее в Хакасии по нацпроекту «Демография» построили детсады без окон, дверей и крыши.

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