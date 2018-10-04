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Появились фото и видео с места крушения вертолета, где погиб замгенпрокурора России

Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян погиб при крушении вертолета в Костромской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам другого источника, Карапетян находился в отпуске. Вертолет рухнул у охотничьей заимки.

Авиакатастрофа вертолета в Костромской области.
Авиакатастрофа вертолета в Костромской области.
twitter.com/sledcom_rf

По разным данным, погибли три или четыре человека. Все погибли.

По данным телеграм-канала 112, «машина разбилась в районе охотничьей заимки».

«Там глухой лес, спасатели пока не могут добраться до машины», — говорилось в сообщении накануне.

За штурвалом находился опытный пилот Станислав Михнов.

Маршрут должен был завершиться в селе Спасское, но накануне пилот вынужденно сел в Дьяконово из-за плохой погоды. Вечером 3 октября машина вылетела оттуда без уведомления авиационных служб, пишет «МК». Информация о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района поступила в 18:40.

Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»), пишет newsru.com.

На месте работают криминалисты.

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