Появились фото и видео с места крушения вертолета, где погиб замгенпрокурора России

По разным данным, погибли три или четыре человека. Все погибли.
По данным телеграм-канала 112, «машина разбилась в районе охотничьей заимки».
«Там глухой лес, спасатели пока не могут добраться до машины», — говорилось в сообщении накануне.
За штурвалом находился опытный пилот Станислав Михнов.
Маршрут должен был завершиться в селе Спасское, но накануне пилот вынужденно сел в Дьяконово из-за плохой погоды. Вечером 3 октября машина вылетела оттуда без уведомления авиационных служб, пишет «МК». Информация о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района поступила в 18:40.
Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»), пишет newsru.com.
На месте работают криминалисты.