В Алтайском крае вертолет совершил аварийную посадку с пассажирами на борту

Сегодня, 11:55.
Происшествия

В Алтайском крае 26 апреля совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "АлтайАвиа". Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СКР проводит проверку по данному факту.

Ми-8.
Ми-8. Фото: altay-avia.ru.

Предварительно установлено, что воздушное судно приземлилось в районе села Видоново Залесовского района в связи с технической неисправностью двигателя. На борту, по предварительным данным, находилось 5 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным местных властей, пассажиров и экипаж вертолета 26 апреля эвакуировали в Барнаул, передает ТАСС.

Иван Стенников,
начальник Единой дежурно-диспетчерская службы Залесовского района:

— Их уже вывезли, за ними прилетел вертолет МЧС, который экипаж забрал, эвакуировал, пострадавших там не было. Выставили охрану, в настоящий момент охраняют работники полиции этот вертолет, а утром с ним будут дальнейшие разборки проводить — ремонт и так далее.

Что известно о компании "Алтай Авиа", чей вертолет упал в Телецкое озеро

По словам Стенникова, вертолет совершил жесткую посадку в поле.

В "АлайАвиа" ТАСС сообщили, что пилот принял решение совершить посадку в связи с внештатной ситуацией: "Решение оказалось верное - благодаря этому вертолет в целости и экипаж". В фирме также заверили информагентство, что все вертолеты у них всегда проходят должное техническое обслуживание.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров