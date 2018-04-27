В Алтайском крае вертолет совершил аварийную посадку с пассажирами на борту

Предварительно установлено, что воздушное судно приземлилось в районе села Видоново Залесовского района в связи с технической неисправностью двигателя. На борту, по предварительным данным, находилось 5 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным местных властей, пассажиров и экипаж вертолета 26 апреля эвакуировали в Барнаул, передает ТАСС.

Иван Стенников,

начальник Единой дежурно-диспетчерская службы Залесовского района:

— Их уже вывезли, за ними прилетел вертолет МЧС, который экипаж забрал, эвакуировал, пострадавших там не было. Выставили охрану, в настоящий момент охраняют работники полиции этот вертолет, а утром с ним будут дальнейшие разборки проводить — ремонт и так далее.

По словам Стенникова, вертолет совершил жесткую посадку в поле.

В "АлайАвиа" ТАСС сообщили, что пилот принял решение совершить посадку в связи с внештатной ситуацией: "Решение оказалось верное - благодаря этому вертолет в целости и экипаж". В фирме также заверили информагентство, что все вертолеты у них всегда проходят должное техническое обслуживание.