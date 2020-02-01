Появились фото и видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае

В Бийске 1 февраля автомобиль LADA врезался в автобус. В аварии погиб один человек и пострадали трое. В интернете опубликовали снимки и видео с места столкновения.

На фотографиях из группы «Деловой Бийск» видно, что автомобиль получил сильнейшие повреждения. Машину сильно смяло, автобус также пострадал.

А в сообществе Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» появилось жуткое видео с места аварии.

Напомним, предварительно установлено, что женщина за рулем LADA Kalina двигалась со стороны Белокурихи. Водитель не справилась с управлением и допустила столкновение с автобусом ПАЗ городского маршрута № 17.

В результате ДТП мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении, погиб на месте. Водителя и двоих детей из LADA Kalina доставили в больницу.

ДТП в Бийске 1 февраля. vk.com/dbsk22

Водитель и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.